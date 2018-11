Tekashi69 naar ’veiligere’ gevangenis na bedreigingen bendeleden

Bronnen vanuit het nieuwe detentiecentrum vertellen de site dat de transfer woensdagavond gebeurde en dat de rapper speciaal vroeg om een unit uit de buurt van de Crips en de Bloods, de twee rivaliserende bendes die in LA actief zijn.

Volgens de advocaat van Tekashi69 is de rapper overgebracht naar een andere gevangenis om veiligheidsredenen. Hij zou namelijk bedreigd worden door bendeleden in de Metropolitan-gevangenis in Brooklyn waar hij eerst zat. In deze nieuwe gevangenis zitten ’neutrale gevangenen’, volgens TMZ houdt dat in dat hier geen bendeleden zitten. De advocaat wil niet in gaan op de vraag of zijn cliënt wellicht een deal sluit met de politie in deze gangsterzaak.

Tekashi werd zondagavond opgepakt op verdenking van afpersing. De autoriteiten klagen hem ook aan voor een reeks andere misdaden, waaronder meerdere overvallen, schietpartijen en drugshandel. In oktober was hij nog bezig met een rebrand, zodat hij zich meer op zijn carrière kon richten. Daar lijkt het nu voorlopig niet van te komen.

.

Bekijk ook: Tekashi69 snijdt in entourage