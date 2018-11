Jersey Shore’s Snooki zwanger

De 30-jarige Snooki en de 31-jarige La Valle zijn al ouders van dochter Giovanna Marie (4) en zoon Lorenzo Dominic (6). De kinderen tonen op Instagram een echo-foto van hun toekomstige broertje of zusje. Moeder Snooki schrijft erbij: „Wat ben ik dankbaar tijdens deze Thanksgiving.”

Nicole Polizzi en haar man trouwden in november 2014 met elkaar, twee maanden na de geboorte van Giovanna.

Amerikaanse kijkers van de MTV-serie Jersey Shore: Family Vacation zagen onlangs dat Snooki een zwangerschapstest deed, omdat ze misselijk was. „Ik geef nooit over, zelfs niet toen ik klein was. Misschien ben ik wel zwanger”, zei ze. „Ik voel me raar en ik heb niets gegeten waar ik ziek van kan zijn, dus waarom moet ik dan overgeven?”