Kan Diddy de begrafenis van ex Kim Porter aan?

Daardoor is het nog maar de vraag of Diddy wel in staat is de geplande lofrede op de moeder van drie van zijn kinderen te houden. De rapper is namelijk nog steeds in diepe rouw over haar overlijden en hij weet niet of hij het aankan om de toespraak daadwerkelijk te houden.

Bronnen laten aan de site weten dat ook Faith Evans, de weduwe van The Notorious B.I.G., zaterdag tijdens de dienst in Columbus in Georgia zou optreden. Zij heeft een unieke relatie met Diddy; toen ’Biggie’ overleed, was hij een enorme steun voor haar. Nu is het haar beurt om hem een dienst te bewijzen. Ook Mary J. Blige is bij de dienst aanwezig, al zal zij niet optreden.

De kist van Kim zal bij de begrafenisdienst arriveren in een koets door paarden getrokken. Diddy koos hiervoor, omdat Kim gek was op paarden.