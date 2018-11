Prins William herdenkt helikoptercrash

Prins William komt als voorzitter van de Engelse nationale voetbalbond FA. William kende daardoor de voorzitter van de club. Kensington Palace stelt dat William en Catherine Leicester willen bezoeken ’ om de warmte en compassie te voelen van de inwoners van Leicester en de fans na het ongeluk’.

De zestigjarige Srivaddhanaprabha kwam om het leven toen de helikopter, die hem eind oktober zoals gebruikelijk bij het King Power-stadion ophaalde, na een duel met West Ham United neerstortte. Geen van de vijf inzittenden overleefde de crash.

„Ik heb het geluk gehad Vichai jarenlang gekend te hebben”, zei prins William eerder. „Hij was een zakenman met klasse, een echte familieman, die diverse goede doelen steunde. Hij heeft een enorme bijdrage geleverd aan het voetbal, niet in de laatste plaats door het magische seizoen van Leicester City waarmee het in 2016 de wereld verbaasde. Hij zal gemist worden door alle voetbalfans en de mensen die het geluk hebben gehad hem gekend te hebben.”