Take That gekwetst door Robbie Williams

Dat blijkt uit een interview dat RTL Boulevard laat zien en waarin de mannen ingaan op de vraag waarom Robbie Williams niet gevraagd zou zijn. Maar zo zit het helemaal niet, vertellen Gary Barlow, Mark Owen en Howard Donald.

„Het deed pijn dat hij in de media vertelde dat hij niet gevraagd was. We vragen altijd iedereen en dan is het maar net wie mee wil doen. We plannen zoiets nooit lang van tevoren, het komt gewoon op een moment naar voren.” Had Williams gewild, dan had hij, evenals Jason Orange, dus gewoon meegedaan, concludeert het drietal.

Vrijdag verschijnt hun album Odyssey, een verzamelalbum met daarop alle grote hits in een nieuw jasje plus drie nieuwe nummers, waarmee de drie volgend jaar gaan touren.