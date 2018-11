Fatima Moreira de Melo in Nederlandse Poker Hall of Fame

Het is de Nederlandse versie van de algemene Poker Hall of Fame: een lijst van spelers en personen uit de pokerindustrie die geëerd worden voor hun bijdrage aan de populariteit van poker in Nederland. In 2015 werden de eerste Nederlandse spelers voor het eerst in de Dutch Poker Hall of Fame opgenomen. De oud-hockeyster die nu als professioneel pokeraar speelt, is de eerste vrouw in de erelijst die daarmee nu uit negen mensen bestaat.

Zij versloeg 23 andere genomineerden. Fatima Moreira de Melo wordt ondermeer geroemd omdat ze ’ eigenhandig een brug heeft geslagen naar mainstream door altijd positief over poker te spreken’. „Erg trots om nu deel te zijn van de Dutch Poker Hall of Fame”, schrijft Fatima dan ook bij een foto van haarzelf met een ingelijste harten vrouw.