Lee mogelijk regisseur biografie Caron Butler

De acteur van de Ted-films werkt op dit moment aan het project om het leven van de NBA Champion te verfilmen. Wahlberg wil graag een topregisseur binnenhalen. Naast Spike Lee zouden ook Barry Jenkins en Peter Berg kanshebbers zijn.

De filmbiografie vertelt het opmerkelijke verhaal van Caron, die een zware jeugd had. Hij groeide op in Racine in de staat Wisconsin en werd op elfjarige leeftijd al drugsdealer.

Dromen

Wahlberg wist vorig jaar de filmrechten te bemachtigen en volgens TMZ is de eerste versie van het script al klaar. Nu is het alleen nog de vraag wie de film gaat regisseren. Zelf zou de 46-jarige acteur graag een rol willen spelen in de film en daarnaast ook de rol van producer op zich willen nemen.

“Caron is een perfect voorbeeld voor alle jonge kinderen die opgroeien in slechte wijken. Je moet nooit je dromen opgeven”, aldus Wahlberg.

Basketbal

Voor zijn vijftiende verjaardag was Caron Butler al vijftien keer gearresteerd. Zijn leven zag er niet veelbelovend uit, maar hij gooide het roer om en speelde op zijn 22e zijn eerste wedstrijd als professionele basketballer.

Later zou Butler tweemaal verkozen worden tot All-Star. In 2011 werd hij met de Dallas Mavericks kampioen van de NBA, de Amerikaanse basketbalcompetitie. Het is nog niet duidelijk wie de rol van Caron Butler gaat spelen in de film. Zelf heeft de inmiddels gestopte basketballer wel een idee wie de rol moet spelen. Als het aan Butler ligt wordt het Michael B. Jordan.