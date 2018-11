Filmdebuut Monique Smit feestelijk in première

In de film spelen Leontine Borsato samen met GTST-actrices Caroline De Bruijn en Stijn Fransen een hoofdrol. Het is de eerste keer in vijf jaar tijd dat Leontine Borsato weer in een bioscoopfilm te zien is. Zij nam haar kinderen Senna, Luca en Jada mee de rode loper op.

Borsato speelt de eigenaresse van het succesvolle cosmeticabedrijf First Kiss. Zij krijgt stevige concurrentie van de meedogenloze zakenvrouw Jeanette en haar dochter Germaine, gespeeld door Caroline De Bruijn en Stijn Fransen.

Monique Smit maakt in First Kiss haar speelfilmdebuut. Monique nam haar vriend Martijn Molleman mee naar de première om hem te laten zien hoe ze de rol van presentatrice van het (fictieve) tv-programma Face Lift invult.

Buddy Vedder heeft in de productie een rol als de knappe fotograaf Yannick. Ook Vajèn van den Bosch, Bastiaan Ragas en Christiaan van der Wal hebben een rol in First Kiss, die vanaf 28 november in de Nederlandse bioscopen draait.

Bekijk ook: Monique Smit slaat nieuwe weg in