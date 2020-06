Comcast steekt 100 miljoen dollar in ’bestrijden discriminatie’

Het moederbedrijf van onder meer zenders NBC en Telemundo, filmstudio Universal, kabelaar Xfinity en de Britse mediagroep Sky steekt 75 miljoen cash in het opzetten van een aantal programma's tegen sociaal onrecht, en stelt 25 miljoen aan reclameruimte en -zendtijd beschikbaar. Comcast gaat onder meer geld stoppen in internetverbindingen in armere buurten en meer verhalen van minderheden in de programmeringen verwerken, en zal ook intern stappen maken voor diverser personeel.

Sky heeft toegezegd de komende drie jaren steeds 10 miljoen pond te steken in drie zaken: meer vertegenwoordiging van de zwarte bevolking en andere minderheden, donaties aan anti-racisme-organisaties en het uitzenden van programma's die de rassenproblematiek belichten.