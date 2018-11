Verdachte inbraak Connie Witteman tegen haar man: ’Ik hou van je’

In Shownieuws vertelt hij over zijn opmerkelijke ervaring. „Een bizar vreemd persoon, moet ik zeggen. Die maakte er meer een show van. Het lijkt wel of hij niet doorheeft waarvoor hij moest komen.” Het meest bizarre was wel dat hij bij het weggaan tegen de echtgenoot van Connie zei: „Ik hou van je, doe rustig aan.”

Vandaag werd bekend dat de verdachte, de 23-jarige Ilias L., ook de officier van justitie bedreigd heeft, waarvan hij spijt betoonde. Tegen het einde van de rechtszaak sprak hij ook nog een dankwoord naar de rechter. „Moge God met jullie zijn. Dankjewel en geniet van jullie dag.”

Gedrag dat niet kan, gezien wat hij veroorzaakt heeft, stellen Eugene van Dun en Connie’s advocaat Anis Boumanjal. „Het is een wond die weer opengemaakt wordt. Je probeert het te vergeten, maar je kan het niet vergeten”, vertelt Eugene. Connie’s advocaat voegt daaraan toe: „Hij moet echt beseffen dat de impact enorm is, dat mevrouw Witteman als een emotioneel wrakstuk haast, niet kon komen.”

