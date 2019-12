Ronald Koeman: ’Ik hoop iedereen wat extra kracht te geven’

Maandag was de aftrap van Nederland geeft licht en daarna heeft Ronald Koeman besloten om ook aan te sluiten bij deze actie. „Mijn lampion brandt voor alle mensen die wat steun goed kunnen gebruiken en wat licht nodig hebben in donkere dagen”, zegt Koeman in een video. „Ik hoop iedereen wat extra kracht mee te geven.”

De lampion van Koeman brandt op 29 december in het Olympisch Stadion, samen met lampionnen van Gordon, Connie Witteman, Giel Beelen, Winston Gerschtanowitz, Leonie ter Braak, Monic Hendrickx, Gijs Staverman, Maik de Boer en andere bekende en onbekende Nederlanders die een lampion doneren. Het ontbrandingsmoment op 29 december zal live worden uitgezonden op SBS 6 om 18.30 uur.