Dick van Dyke betaalde voor rol in Mary Poppins

Dick Van Dyke speelde in het origineel de rol van schoorsteenveger Bert, maar daarnaast ook de rol van bankier Mr. Dawes Senior. „Ik ben naar Walt toegegaan om te vragen of ik die rol mocht doen. Hij wilde de rol niet aan me geven. Ik heb hem gezegd dat ik het gratis wilde doen. Maar uiteindelijk heb ik hem 4000 dollar gegeven. Ik heb hém betaald om de rol te kunnen spelen.”

Van Dyke heeft er allerminst spijt van. „Ik zou het zo weer doen”, zegt de acteur, die ook een rol heeft in Mary Poppins Returns: Behind the Magic. In de nieuwe film speelt hij de rol van de zoon van Mr. Dawes Senior. „Ze gaven me een prachtige pruik en een baard en alles”, zegt de acteur over zijn bijrol. „Ze maakten van van mij als 91-jarige man een andere 91-jarige man.”

De nieuwe Mary Poppins-film die volgende maand uitkomt vertelt het verhaal van een volwassen Michael en Jane Banks, de kinderen uit de originele film. Een kwart eeuw later krijgen de Banks-kinderen opeens weer bezoek van hun favoriete nanny, nu gespeeld door Emily Blunt.