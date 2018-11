Wie lekte Lilly’s DRUGSGEHEIM?

De heftige ’rosenkrieg’ tussen Boris en Lilly Becker nadert zijn hoogtepunt. Nu zij positief is getest op drugs is de grote vraag: wat gebeurt er straks met Amadeus? Ⓒ Hollandse Hoogte

Hoe kon een Duits weekblad nu al onthullen dat de uitslag van de drugstest die LILLY BECKER in de verharde scheidingsoorlog op last van haar BORIS moest ondergaan, ’positief’ is? Tegelijk is die uitkomst zeer négatief voor haar, ook al zou het gaan om ’lichte sporen en kleine hoeveelheden die wijzen op incidenteel gebruik.’ Dit alles overigens van een drug waarvan de naam (nog) niet bekend is geworden.