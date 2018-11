Moeder Bieber feliciteert ’dochter’ Hailey

„Van harte gefeliciteerd Hailey! Ik hou van jou en ben zó dankbaar dat ik jou als dochter mag hebben!”, aldus de verjaardagstweet van schoonmoeder Pattie.

Justin Bieber en Hailey Baldwin zijn in september getrouwd in het gemeentehuis van New York tijdens een geheime ceremonie. Het stel liet daarna weinig los over hun relatiestatus. Op Twitter ontkende Hailey zelfs dat ze getrouwd was. Deze tweet heeft ze inmiddels verwijderd.

Justin Bieber steekt zijn huwelijk ook niet langer onder stoelen of banken. „Mijn vrouw is geweldig”, schrijft hij bij een foto met Hailey.