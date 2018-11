Paris Hilton opgetogen in Dubai ondanks breuk

Paris en Chris verbraken hun verloving eerder deze maand en al snel kwam het nieuws naar buiten dat Chris de verlovingsring, met een waarde van 2 miljoen dollar, terug wilde hebben van zijn ex. Niet lang daarna meldde Page Six dat hij de ring helemaal niet zelf bekostigd had, maar dat het een ’cadeautje’ was van een bevriende juwelier van Paris.

Volgens vrienden van de socialite was de relatie tussen Paris en Chris niet in balans. „Zij baalde ervan dat ze voor het grootste deel van de kosten moest opdraaien en hij kon er op zijn beurt weer slecht tegen dat hij ’maar’ goed is voor 3,5 miljoen en zij voor 300. Het was gewoon niet ’meant to be’ voor hen”, aldus een insider.