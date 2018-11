Scheiding Alicia Silverstone afgerond

Alicia en Christopher hebben een 7-jarige zoon, genaamd Bear. Omdat de twee er in eerste instantie samen niet uitkwamen, vroegen ze om advies van een privé rechter, die hen verder heeft geholpen met de beslissingen aangaande hun gedeelde voogdij.

Wat de precieze overeenkomst tussen de exen is, is niet naar buiten gebracht.

De Clueless-actrice noemt de scheiding ’hartverscheurend’. „Je denkt niet dat je ooit apart van elkaar zal zijn op het moment dat je trouwt. Wat ik er voor nu over kan zeggen, is dat we beide de zorg dragen over Bear en dat deze situatie voor ons allebei beter is.”