Eerste trailer Lion King (met Beyoncé) online

James Earl Jones, die de stem was van koning Musafa in de tekenfilm, heeft wederom meegewerkt aan de nieuwe versie van een Disney’s meest geliefde films. De acteur – die tevens ook zijn stem leende aan Star Wars-personage Darth Vader – is te horen in de trailer.

De film wordt geregisseerd door Jon Favreau, die onder meer bekend werd door zijn rol als Pete Becker in Friends en verantwoordelijk was voor de regie van Iron Man, Iron Man 2 en een andere Disney liveactionfilm, The Jungle Book.