Khloé, Tristan en True samen met Thanksgiving

Khloé Kardashian heeft Thanksgiving thuis in Cleveland doorgebracht met haar vriend Tristan Thompson en hun dochtertje True. De media speculeerden er lustig op los, voorafgaand aan de Amerikaanse feestdag, waar de realityster de dag zou doorbrengen. Dus niet bij haar familie in Los Angeles, maar ver weg in Ohio, waar ze nog altijd hard werkt aan het creëren van een ’thuis’ voor haar, Tristan en de kleine, meldt People Magazine.