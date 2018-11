Goede start voor nieuw programma Floortje Dessing

De laatste aflevering van het tweede seizoen van de NPO-hitserie Klem werd door bijna 1,13 miljoen mensen bekeken. Volgens de makers is dit waarschijnlijk lineair de best bekeken aflevering ooit. De serie vertelt over de onconventionele vriendschap tussen crimineel Marius (Jacob Derwig) en Hugo, een hoge ambtenaar van de Belastingdienst (Barry Atsma).

De top drie van best bekeken tv-programma’s bestaat uit het NOS Journaal van 20.00 uur (1,84 miljoen kijkers), Expeditie Robinson (1,46 miljoen kijkers) en De Wereld Draait Door (1,33 miljoen kijkers).