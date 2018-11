Half-Nederlandse kunstenaar maakt schilderij van Charles

De prins staat bij het raam en de piano in een grote kamer in Dumfries House, waarbij het licht voor subtiele reflecties zorgt. Heimans zei tegen Australische media dat hij inspiratie had geput uit de toewijding van prins Charles aan milieubescherming en duurzaamheid, behoud van architectuur en de wens van harmonie tussen de natuurlijke wereld en de gebouwde omgeving.

Peins Charles in gesprek met de Australisch-Nederlandse kunstenaar Ralph Heimans. Ⓒ Hollandse Hoogte

Hij plaatste de prins om die reden in Dumfries House in Schotland, dat op initiatief van Charles is gerestaureerd en waar hij met zijn verschillende goede doelen ook de lokale gemeenschap bij het project heeft betrokken en voor werkgelegenheid heeft gezorgd.

Eeuwfeest

Charles en echtgenote Camilla waren donderdagavond in Australia House, de Australische vertegenwoordiging in het hartje van Londen, om het eeuwfeest van het gebouw mee te vieren.

De in Sydney geboren Ralph Heimans, zoon van een Nederlandse vader en een Australische moeder, heeft inmiddels een zeer indrukwekkende koninklijke portefeuille opgebouwd. Hij maakte alom geprezen schilderijen van koningin Elizabeth en prins Philip. Ook vereeuwigde hij de Deense kroonprins Frederik ter gelegenheid van diens vijftigste verjaardag nadat hij eerder een portret had gemaakt van kroonprinses Mary die van Australische komaf is.