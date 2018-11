Lhbt-supporter wil niet met modder gooien naar Johan Derksen

De oud-voetballer stelde geen behoefte te hebben met de jongens in gesprek te gaan. Eerder zei presentator Wilfred Genee dat de makers van het programma wél het dialoog wilden aangaan met het tweetal.

„Ik ga geen modder gooien naar mensen die ik helemaal niet persoonlijk ken”, zegt Bowi Jong, de initiatiefnemer van de brief, tegen het ANP. „Wij pleiten voor meer respect in de stadions en de voetballerij. Er zijn zoveel jonge homo’s die niet uit de kast durven te komen door de homofobe spreekkoren en de hele anti-lhbt-sfeer die er nog steeds is in de sportwereld. Een programma als Veronica Inside, waar veel mensen naar kijken, vervult in die sfeer een voorbeeldfunctie.”

Veel positieve reacties

Jong wil vooral een positief signaal afgeven. „Hebben mensen die grappen maken over homo’s er last van als ze het niet meer doen? Nee. Maakt het een groot verschil voor al die jonge lhbt’ers die niet zichzelf durven zijn door dat soort opmerkingen? Ja.”

De Amsterdamse student is vrijdag aanwezig bij een groot overleg over de aanpak van homofobie in de sportwereld. Onder meer de KNVB, de John Blankenstein Foundation en de Roze Reigers, een lhbt-supportersclub van ADO Den Haag, zijn daar ook bij. De brief van Jong genereerde de afgelopen dagen veel positieve reacties op Twitter. Onder anderen Barbara Barend en Vera Bergkamp sloten zich aan bij de oproep.

Zender Veronica liet woensdag weten geen afstand te nemen van de grappen van de mannen van Veronica Inside, die als homofoob kunnen worden ervaren. Het is niet de eerste keer dat het programma, dat vroeger bij RTL Voetbal Inside heette, onder vuur ligt vanwege vermeende homofobe, seksistische en racistische uitspraken.