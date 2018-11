Fajah en Temptation-verleider schrijven nieuwe Killerbody

„Mannen niet getreurd, we zijn jullie niet vergeten”, laat Alex weten op Instagram. „Samen met Fajah ga ik een boek uitbrengen, speciaal voor mannen. Het boek ligt vanaf april in de winkel, dus iedereen kan nog even zorgeloos genieten van de kerst.”

De Temptation-verleider heeft sinds kort een eigen sportschool in het Brabantse Berlicum, waar het er regelmatig stevig aan toe gaat. Dat heeft Fajah, die een privéles van Alex kreeg, zelf aan den lijve ondervonden. In een video laat ze weten: „„Nou, ik ben net klaar met de training van Alex, hij heeft mijn benen en billen getraind. Ik dacht dat ik wat gewend was, maar het was best pittig. Zeker een aanrader!”

Afgelopen voorjaar bracht de 37-jarige fitgirl haar derde Killerbody-boek uit, waarin ze tips geeft over trainen na een zwangerschap.