Scarlett Johansson en Colin Jost zijn getrouwd

De organisatie mag het nieuws bekendmaken, omdat de wens van het echtpaar is om geld in te zamelen voor Meals on Wheels. Het koppel wil daarom graag gefeliciteerd worden door middel van een donatie. Het huwelijk werd voltrokken met een klein clubje familie en vrienden. Daarbij werd rekening gehouden met de coronamaatregelen.

Johansson kondigde vorig jaar haar verloving met de komiek van Saturday Night Live aan. De twee waren op dat moment al ruim twee jaar samen.

Johansson was eerder getrouwd met Ryan Reynolds en de Franse journalist Romain Dauriac. Met Dauriac heeft ze een dochter, die in 2014 is geboren.