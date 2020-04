Harvey Weinstein uit coronaquarantaine

Een woordvoerder van de oud-filmmaker verklaart tegenover Fox News dat de 68-jarige in orde is. De zegsman kon of wilde niet zeggen welke verschijnselen van het virus bij Weinstein waren opgetreden. Een persoonlijke consultant van de eens machtige filmmagnaat laat aan de zender weten dat hij nog wel op de medische unit verblijft, maar dat is in verband met bestaande klachten, vermoedelijk hartproblemen waar hij vorige maand voor onder het mes ging.

Weinstein zit een gevangenisstraf van 23 jaar uit voor de aanranding en verkrachting van twee vrouwen in New York. Hij moet nog voorkomen in een rechtszaak rond soortgelijke aantijgingen in Los Angeles.