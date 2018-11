Nog meer opzeggingen bij VARAgids door Sylvana Simons

Dat meldt De Volkskrant. Donderdag stond de teller al op honderdveertig, een toename van tachtig in een aantal dagen.. De VARAgids maakte het nieuws over de opzeggingen deze week zelf bekend in de column van hoofdredacteur Cécile Koekoek. „Verder kregen we veel reacties van lezers die, voor ze de gids gingen lezen, eerst de cover er maar even af hadden gescheurd.”

Bekijk ook: VARAgids verliest tientallen abonnees na cover met Sylvana Simons

Sylvana reageerde zelf ook op de cover-rel. Dat deed ze op Instagram door een gedicht van burgerrechtenactiviste Maya Angelou te plaatsen, waarin onder andere te lezen is: ’Net zoals stof zal ik opstaan’.