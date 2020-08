Dionne Stax: belangrijker dan ooit om op te staan tegen kanker

Omdat door het coronavirus behandelingen werden uitgesteld, minder diagnoses werden gesteld en onderzoeksprojecten vertraging hebben opgelopen, is het volgens Dionne ’belangrijker dan ooit’ dat er aandacht voor wordt gevraagd.

Frits zit in quarantaine omdat hij in aanraking is geweest met iemand die besmet is met het longvirus en mist daardoor woensdagavond de tiende editie, zo werd vorige week bekend. „Ik werd gebeld en ik hoefde niet lang na te denken. Ik dacht: dat moet je doen. Er zijn nog steeds elke dag driehonderd mensen die de diagnose kanker te horen krijgen. Dat is iemands vader, moeder, broer, zus, tante, oom, man, vrouw, vriend of vriendin. Het is zo belangrijk dat het onderzoek gaande blijft”, vertelt Dionne.

Zeker nu ook het coronavirus impact heeft gehad op kankerpatiënten. „Het is belangrijker dan ooit. Ik hoop dat mensen die kijken ook echt de noodzaak voelen om donateur te worden. Het zou heel mooi zijn als er weer een aantal bij komen want dat is zeker in deze coronatijd harder nodig dan ooit.”

Dubbel

Hoewel de avond beladen is vanwege de heftige persoonlijke verhalen die aan bod komen, biedt hij volgens Dionne ook hoop. „Het is heel dubbel, want het zijn nare verhalen over een rotziekte die je niemand toewenst. Maar aan de andere kant is het hoopgevend omdat we donateurs werven. Dat is hoopgevend richting de toekomst omdat we een klein steentje kunnen bijdragen aan het onderzoek.”

Bekende en onbekende Nederlanders delen woensdagavond hun ervaringen over de ziekte en vormen samen een menselijk lint door heel Nederland van mensen die letterlijk opstaan tegen kanker. Er zijn optredens van onder anderen Kensington, Miss Montreal en André Hazes. Dionne presenteert de liveshow, dit jaar zonder publiek, en schakelt met verschillende locaties in Nederland.

Gerard Joling en Angela Schijf transformeren in het programma tot standbeelden van twee belangrijke namen in de geschiedenis van het Nederlands kankeronderzoek: koningin Wilhelmina en Antoni van Leeuwenhoek. Ook Louis van Gaal, Ivo Niehe, Hugo de Jonge, Floortje Dessing en Romy Monteiro verzorgen een bijdrage aan de show, die woensdagavond te zien is op NPO 1.

Voorafgaand aan het programma blikt André van Duin terug op tien jaar Nederland staat op tegen kanker. Hij verloor zijn man Martin Elferink begin dit jaar aan kanker en weet dus als geen ander wat de gevolgen van deze ziekte kunnen zijn.