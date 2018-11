Frank Dane neemt het op voor broer Robert Jensen

Dat vertelt radio-dj in gesprek met De Volkskrant. „Hij ging als een van de eersten naar Amerika om de kijker uit te leggen dat wat Donald Trump aan het doen was, ook interessant zou kunnen zijn. Nu zet hij weer iets nieuws neer. Tv-recensenten vinden het niks, maar hij maakt het programma ook niet voor die doelgroep.”

De Deens-Nederlandse Frank – die in januari het stokje overneemt van zijn populaire 538-collega Edwin Evers – noemt zichzelf een ’radionerd’, maar sluit niet uit dat hij in de toekomst met zijn broer een tv-programma gaat maken. „Als het iets leuks is, en het voegt iets toe dat we het samen doen: prima. Maar we zitten er niet op te broeden. We spreken elkaar vaak, maar weinig over ons werk.”

Ondanks dat het geen geheim is dat Robert en hij broers zijn, komt Frank nog regelmatig mensen tegen die niet op de hoogte zijn van het gegeven. „Toen ik 16 was en ging presenteren bij de lokale omroep, begon ik mezelf Frank Dane te noemen. (…) Ik deed het omdat ik niet wilde meeliften op de bekendheid van mijn acht jaar oudere broer Robert. Hij presenteerde toen bij Radio Veronica. (…) Ik hoor nog steeds van mensen: ’Hé, ik wist niet dat je een broer van Robert Jensen bent.’ Ik vind dat wel leuk. Robert en mijn andere broer Daan zijn mijn beste vrienden.”