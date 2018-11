’Edwin de Roy wil partneralimentatie van Margarita’

Ⓒ ANP

Edwin de Roy van Zuydewijn, de ex-man van prinses Margarita, daagt zijn ex opnieuw voor de rechter. Hij zegt sterke aanwijzingen te hebben dat zij de rechterlijke macht in het verleden onjuist en onvolledig heeft geïnformeerd over haar inkomsten en haar vermogen. Ze zou leven van 1200 euro per maand, was haar verhaal, en kon op basis daarvan volgens de rechtbank en het gerechtshof geen partneralimentatie betalen.