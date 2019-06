Chris Pratt krijgt ’beste verjaardagscadeau ooit’

„Beste verjaardagscadeau ooit!!”, schrijft Chris bij zijn foto op Instagram. De twee varkentjes gaan door het leven als Tim en Faith. „Ze zijn fantastisch en hun liefde is voelbaar en inspirerend”, aldus de Guardians of the Galaxy-acteur. „Ik houd van ze en ik kan niet wachten om ze te zien groeien. En nee, ze worden geen bacon!”

De diertjes worden verzorgd op de Friendly Kingdom-ranch, gelegen op het eiland San Juan dat bij de Amerikaanse staat Washington in het noordwesten van Amerika hoort. Op deze boerderij houdt Chris naast zijn nieuwe biggetjes ook schapen, geiten en een koe.