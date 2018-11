Mumford & Sons stoot Muse van troon

De vrolijke kinderliedjes van Kinderen voor Kinderen op het album Kom erbij! -39 scharen zich vlak achter de banjomuziek van Mumford & Sons. Vorige week stonden de Kinderen nog op plek 4.

Het langverwachte album van Michael Bublé, Love, is op de vierde plek binnengekomen. Het is voor het eerst in twee jaar dat Michael Bublé met een nieuwe plaat komt. Hij had een rustpauze ingelast om zich volledig aan zijn zieke zoontje te kunnen wijden.

Imagine Dragons moet zijn plaats afstaan aan de meiden van K3. Zij veroverden de derde plaats met Roller Disco. Imagine Dragons’ Origins is naar de achtste plaats gezakt. The White Album van The Beatles, waarvan twee weken terug een vernieuwde versie verscheen, staat nog steeds in de top 10, maar dan op de zevende plek. Vorige week was dat nog plaats 2. Het originele The White Album uit 1968 kwam nooit verder dan de 23e plek.