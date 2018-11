Edwin laat na vier jaar weer van zich horen

De laatste keer dat De Roy van Zuydewijn publiekelijk van zich liet horen was in oktober 2014 na een publicatie in weekblad Privé, dat de prinses in de marge van een modeshow enkele markante uitspraken had weten te ontlokken en die vervolgens tegen haar wens had gepubliceerd. „Ik vind het jammer dat hij zo veel energie in het negatieve steekt. Het zou zo veel beter zijn om die aan te wenden voor nieuwe, positieve dingen, want Edwin heeft wel degelijk het nodige in zijn mars”, zo citeerde Privé de prinses.

In de voorafgaande jaren liet Edwin de Roy van Zuydewijn (52) sporadisch van zich horen, waarbij hij regelmatig herhaalde met een ’alles onthullend’ boek te zullen komen over de koninklijke familie die hem vanaf het begin van zijn relatie met Margarita, nu ruim achttien jaar geleden, het leven zuur had gemaakt. „Ik vind dat hij er dan óf maar mee moet komen, óf moet ophouden met het er telkens alleen maar over te hebben”, reageerde Margarita tegenover Privé.

Antecedenten

Prinses Margarita, dochter van prinses Irene en petekind van prinses Beatrix, huwde in 2001 in Frankrijk voor de kerk met Edwin de Roy van Zuydewijn. Beiden waren een half jaar later niet welkom bij het huwelijk van Margarita’s oudste neef prins Willem-Alexander en in 2003 deed het verongelijkte paar in een interviewreeks in HP/De Tijd een opmerkelijk boekje open over de koninklijke familie.

Koningin, premier, parlement, Kabinet van de Koningin, Margarita’s opa prins Bernhard, RVD-hoofd Eef Brouwers, veiligheidsdienst, Binnenlandse Zaken en Justitie en de familie Bourbon-Parma raakten bij de geruchtmakende zaak betrokken. De antecendenten van Edwin waren nagetrokken zonder dat daar door een bevoegde instantie formeel toestemming voor was gegeven, hetgeen ertoe leidde dat de politieke verantwoordelijkheid voor de positie van het Kabinet van de Koningin op papier werd gewijzigd.

Nieuw huwelijk

De strijd tegen de familie en andere ’demonen’ leidde uiteindelijk ook tot een verwijdering tussen de strijdlustige echtelieden, waarna de werkloze Edwin zijn kruistocht alleen voortzette. Waarna hij vanaf dat moment ook zijn pijlen op Margarita richtte. Alimentatie en het bezit van hond Pablo zorgden voor nog een aantal publicitaire gevechten, maar daarna werd het stil rond de naar het buitenland vertrokken Edwin.

„Mijn cliënt heeft het heel moeilijk gehad, is nu afhankelijk van giften, heeft als een nomade geleefd de afgelopen jaren”, zei advocaat Royce de Vries in de uitzending. Margarita verging het beter. Ze keerde terug in de boezem van de familie en trouwde in 2008 met Tjalling ten Cate, met wie ze twee dochters heeft. Het paar vestigde zich op de Horsten en Margarita ging aan de slag als ontwerper van onder meer sieraden.