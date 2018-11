Heino moet nummer van afscheidsalbum schrappen

Ⓒ Hollandse Hoogte

Een bittere pil voor de Duitse schlagerzanger Heino: op last van metalband Rammstein moet hij het nummer ’Engel’ schrappen van zijn afscheidsalbum, zo meldt persbureau DPA. De 79-jarige Heino had het nummer al ingezongen toen hij het bericht van het management van de Duitse band kreeg. ’Engel’ is oorspronkelijk van Rammstein.