Davina Michelle blijft nummer 1 op hitlijst

Naast Davina is rapper Frenna de grote ster op de hitlijsten. Zijn naam schittert viermaal in de top 10. De plaat Freak in the Weekend staat op de derde plek, gevolgd door Culo op vier en Verleden Tijd op nummer vijf. Na een onderbreking van Ariana Grandes Thank U, Next op nummer 6, duikt Frenna weer op op de zevende plaats met het nummer Speciaal.

Het nummer Huts van The Blockparty & Esko feat. Mouad Locos, Joeyak, Young Ellens staat voor de tweede week achter een op de tweede plek.