Johan Derksen heeft geen spijt van uitspraken

De rel begon toen twee voetbalsupporters een brandbrief stuurden naar de KNVB waarin zij stelden dat voetbalstadions fijnere plekken voor homoseksuelen moeten worden. Derksen reageerde daar in de uitzending van dinsdag op. Hij toonde begrip voor de actie, maar stelde ook dat homo’s tegen een stootje moeten kunnen. „Je bent niet meteen homofoob als je een grap maakt. We zijn echt een beetje aan het doorslaan in dit land.”

Een van de briefschrijvers reageerde in het AD onthutst op Derksens uitspraken. „Ik heb maandag met kippenvel op de armen naar Johan Derksen zitten luisteren”, zei hij. „Derksen realiseert zich absoluut niet wat zijn opmerkingen doen met jongere voetballers die nog in de kast zitten.”

Enig begrip

Aan die opmerking heeft Derksen vrijdagavond dus geen boodschap. Hij geeft aan niet op Facebook of Twitter te zitten, waardoor hij niet alle ophef meekrijgt. Maar, zo benadrukt hij, het waren alleen maar „een paar grapjes” van hem en zijn VI-collega’s.

Derksen kon overigens wel enig begrip opbrengen voor de briefschrijvers. Hij is het ermee eens dat „homo-onvriendelijke kreten” vanaf de tribune niet thuishoren in een stadion. „Onbeschaafd”, noemt de analyticus het. „Maar het is niet zo dat er geen grapjes over homo’s gemaakt kunnen worden. De selectieve verontwaardiging begint me de strot uit te hangen.”