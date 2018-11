Ⓒ Screenshot The voice of Holland

Het venijn zit hem in de staart. Dat is sowieso de trend bij dit seizoen van The Voice. Net als flauwe woordgrappen van Ali. ‘Lady’s en Yentlemen’, bij een kandidate die Yentl heet, ‘Ali Béla’, na het optreden van iemand die jawel, Béla, heet… Ali, houd op. Ik hou het niet meer!