Julie Andrews leent haar stem voor Aquaman

„We wilden dat Karathen de stem zou hebben van een klassieke Britse actrice, hoewel de stem enigszins digitaal vervormd is”, zegt de producent Peter Safran tegen EW. „We kwamen erachter dat Julie enthousiast was en beschikbaar. Haar casten was een no-brainer”, vervolgt Safran.

Aquaman vertelt het verhaal van Arthur Curry (Jason Momoa) die erfgenaam van Atlantis is en zich moet bewijzen als grote leider. De film komt uit op 21 december. Dat is twee dagen na de release van Mary Poppins Returns, het officiële vervolg van de originele Mary Poppins-film uit 1964 met Julie Andrews in de hoofdrol. Over het vervolg van de Mary Poppins-film was Andrews helder: ze staat er volledig achter maar wil niet in de film spelen om de aandacht van hoofdrolspeelster Emily Blunt af te leiden.