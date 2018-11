Bert van Leeuwen presenteert Je Geld Of Mijn Leven

In de eerste uitzending op 12 december op NPO 1 (20.30 uur) vertellen de patiënten over het doel van hun crowdfundingsactie en worden kijkers opgeroepen om geld te doneren. Vervolgens volgt Bert van Leeuwen de patiënten een half jaar lang tijdens belangrijke momenten, kondigde de omroep zaterdag aan.

Hoe het de patiënten vergaat en hoe de behandeling is verlopen is dus volgend jaar te zien. Bert van Leeuwen: „In Je Geld Of Mijn Leven willen we de mensen die in ons zorgverzekeringssysteem buiten de boot vallen een gezicht geven.”

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) kocht het tv-format vorig jaar aan op de beurs MIPTV in Cannes.