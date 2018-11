Patty Brard krijgt eigen rubriek in RTL Late Night

In de eerste editie van haar rubriek De week van Patty besprak de diva onder meer de transfer van Arie Boomsma van Net5 naar de EO en de prestaties van het Nederlands elftal in de wedstrijd tegen Duitsland.

Patty Brard, voorheen een van de presentatoren van Shownieuws van SBS6, is momenteel ook te zien in Het Perfecte Plaatje en volgt volgend jaar Gordon op als presentator van Hotter Than My Daughter.