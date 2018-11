Ronnie Flex onthult: dit is de moeder van mijn baby!

Op Instagram plaatst hij een foto met haar. Het gaat om dj Wef, oftewel Wafae Kefi (24). De geruchten gingen al langere tijd dat het om haar zou gaan, maar nu bevestigt Ronnie Flex het dus zelf. Ook verklappen de twee meteen maar even dat ze een meisje krijgen. „Issa Gurl”, schrijft hij bij de foto waarop te zien is dat hij een roze jasje vasthoudt.

Ronnie Flex dropte eind oktober een bommetje door een echofoto op Instagram te plaatsen. Hij liet toen weten dat de situatie complex is. „Maar dit is wel het mooiste wat me is overkomen.” Voor zover bekend hebben de twee geen relatie en wordt de rapper steeds vaker aan Famke Louise gelinkt.

De baby van Ronnie Flex en dj Wef wordt eind december verwacht.

