Britse regisseur Nicolas Roeg (90) overleden

Zijn carrière begon met de film Performance in 1970, waarin popster Mick Jagger een hoofdrol speelde. De film was in 1968 al af, maar bleef vanwege de voor die tijd schokkende scènes op het gebied van drugs, seks en sadisme twee jaar op de plank liggen. Performance werd uiteindelijk een cultfavoriet in de geschiedenis van de Britse cinema.

Ook voor David Bowie was een rol weggelegd in een film van Roeg. In The Man Who Fell To Earth uit 1976 speelt de rockster een buitenaards wezen dat op aarde is beland.

Roeg heeft verder de klassieker The Witches geregisseerd. De film uit 1990 is gebaseerd op het verhaal van Roald Dahl waarin de kleine jongen Luke door heksen wordt veranderd in een muis. Anjelica Huston heeft voor haar rol in deze film meerdere awards gewonnen.

Roeg was de zoon van Nederlandse immigranten.