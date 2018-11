MacGyver en Evil Queen op Dutch Comic Con

Dit weekend zijn de acteurs die deze rollen vertolken te zien bij de wintereditie van de Dutch Comic Con in de Utrechtse Jaarbeurs.

Gaten Matarazzo, een van de hoofdrolspelers uit de hitserie Stranger Things, is dit jaar een van de blikvangers in de Jaarbeurs. De 15-jarige tienerster is zowel op 24 als op 25 november aanwezig. Rebecca Mader en Lana Parilla van de Netflix-hit Once Upon a Time zijn de andere populaire artiesten.

Rollenspel

Voor de ouderen zal het gezicht van Richard Dean Anderson bekend voorkomen. Hij speelde jarenlang de ultrahandige MacGyver in de gelijknamige serie. Jerome Flynn is een collega van Carice van Houten. Beide acteurs spelen in Game of Thrones.

De Comic Con is een evenement voor liefhebbers van strips, stripverfilmingen, tv-series, sciencefiction, fantasy, games en cosplay, een rollenspel waarin mensen zich kleden als hun (strip)helden. Tijdens de Utrechtse Comic Con kunnen fans met de sterren op de foto, een handtekening bemachtigen en sommigen zijn te bevragen tijdens Q&A-sessies op het hoofdpodium.

Comic Cons worden steeds populairder in Nederland. Voor zaterdag is er geen enkele kaart meer te koop.