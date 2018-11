’Rafaël’ wint grote prijs op Filmfestival Brussel

Hoofdrolspelers Nabil Mallat en Melody Klaver Ⓒ Hollandse Hoogte / Fotopersburo Edwin Janssen

De Nederlandse film Rafaël is dit weekend bekroond op het Internationale Filmfestival van Brussel. Het op waarheid gebaseerde drama over een Tunesische man die over zee de oversteek naar Europa maakt om bij zijn Nederlandse echtgenote te kunnen zijn, won Le Grand Prix du Jury.