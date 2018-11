Voormalige scharrel Mel B: ’Haar geit keek toe bij ons liefdesspel’

Danny vertelt aan the Mirror hoe de huisgeit van Mel B per ongeluk getuige was toen zij de liefde bedreven. „We hadden seks en hoorden opeens ’baaahaaa’. Toen we keken zagen we ineens Phyllis in de hoek ons aanstaren.”

Hij vervolgt: „Het was hilarisch, alsof ze haar goedkeuring gaf. Het was zo raar en we lagen slap van het lachen.” Ook vult hij aan dat ze geitje Phyllis niet de deur gewezen hebben. „We stuurden Phyllis niet weg, ze stond daar gewoon te kijken, als een voyeur”, aldus Danny.

Toch zette Mel snel een punt achter de romance. Volgens Danny heeft dat te maken met haar onzekerheid in de liefde, die ze heeft overgehouden aan haar scheiding met Stephen Belafonte. „De impact van die relatie heeft ervoor gezorgd dat ze niemand meer volledig vertrouwt en in haar hart toelaat.”