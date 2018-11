Chris Verlaan winnaar Cameretten Festival

De winnares van vorig jaar: Janneke Bijl. Ⓒ ANP

Cabaretier Chris Verlaan is de winnaar van het Rotterdamse Cameretten Festival. Zowel de jury als het publiek vond hem zaterdagavond in het nieuwe Luxor Theater de beste van drie finalisten. De jury prijst de manier waarop Verlaan zijn autisme heeft verwerkt in zijn show Man in de Maak.