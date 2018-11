Monica Lewinsky moest liegen van Bill Clinton

In de toen lopende aanrandingszaak van Paula Jones tegen Clinton zou Lewinsky een belangrijke getuige kunnen zijn. Haar mogelijke verklaring over een seksuele affaire met de president zou van groot belang zijn voor de zaak van Jones. Clinton wist dat maar al te goed en belde zijn voormalig stagiaire daarom op om haar te zeggen dat ze de wet moest breken en onder ede moest liegen als haar in de rechtbank gevraagd werd of zij een seksuele affaire had met hem.

„Ik was doodsbang dat dit openbaar zou worden”, vertelt Lewinsky in de documentaire. „Gelukkig hielp Bill me erdoorheen en zei hij dat als ik er een schriftelijke verklaring over zou afleggen, ik misschien niet eens hoefde voor te komen. Ik voelde me er niet goed bij, maar het was het beste om te doen. Best gek eigenlijk, hè? Dat de wet breken het beste is om te doen.”

Uiteindelijk werd toch bewezen dat Lewinsky en Clinton een seksuele affaire hadden. Dit leidde bijna tot afzetting van de president, maar doordat er geen meerderheid van stemmen was, kon hij aanblijven.