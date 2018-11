Ook natuurschoon in reisprogramma Erica

„Ik ben altijd gefascineerd geweest door de prachtige kringloop van de natuur”, zegt Erica, die dus maar wat graag gehoor gaf aan de vraag van haar kijkers, voor de camera van het ANP. In Canada bestudeerde Erica de zalmtrek. „Zalmen van over de hele wereld gaan terug naar hun geboortegrond en worden opgevangen door hele hongerige beren. Die trek is vlak voor de wintertijd van de beren. Het grijpt zo in elkaar, dat is zo mooi om te zien.”

Erica’s reis naar Canada was ’echt een avontuur’ voor de presentatrice, die zich eerder in onder meer Japan, Egypte en Suriname onderdompelde in de culturele gebruiken en rituelen. De beelden van de zalmtrek zijn op 14 december op tv. In de eerste aflevering van Erica op reis, die vrijdagavond om 21.30 uur te zien is op NPO 1, vliegt Erica naar Brazilië, waar ze in de Afrikaanse wortels van het land duikt.

Passie

„Iedere reis is een aaneenschakeling van hoogtepunten.” Toch was Taiwan, de tweede bestemming van dit seizoen, heel bijzonder voor Erica, die ’in een heel ver verleden’ sinologie studeerde. „In Taiwan kwamen we heel toevallig langs een bedrijf waar ze nog de oude Chinese karakters goten in ijzer en dat gebruikten om nog de oude Chinese kranten te zetten.”

Niet alleen de enthousiaste eigenaar maakte diepe indruk. „Hij was nog zo vol passie en wilde helemaal niets weten van de moderne karakters. Het wonderbaarlijke was: het was net alsof er een luikje openging en na al die jaren kwamen allerlei dingen weer terug. Door de passie van die man kreeg ik ook weer heel veel passie voor het Chinees.”

Erica is nauw betrokken bij de keuzes van de reisbestemmingen. Het vierde en laatste land dat ze voor de nieuwe reeks Erica op reis bezoekt, is Senegal. Alle bestemmingen raken Erica op een bepaalde manier. „Want als je niet gegrepen wordt door het land waar je heen gaat, kan je ook geen leuke televisie maken.”