Mag ik dan bij jou-avond is ’beetje tegengif’

„Het voelt een beetje gala-achtig, zo met een groot orkest”, zegt Claudia tegen BuzzE over de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso, die net als vorig jaar meewerkt aan het benefietconcert in Utrecht. „En de grote zaal van TivoliVredenburg geeft het ook wel iets grandeurachtigs.”

En dat terwijl de avond aandacht vraagt voor een zwaar onderwerp. „Ik klop het af, ik hoop dat ik dit nooit hoef mee te maken. Kanker kan iedereen overkomen en het is nooit eerlijk, maar bij kinderen denk je helemaal: wat heb jij nou gedaan? De aanleiding voor de avond is heel zwaar, maar je hebt ook een beetje tegengif nodig.”

Armoedeval

De opbrengst gaat dit jaar naar ouders van jonge kankerpatiënten die door de ziekte van hun kind financieel in de knel komen. „Als je kind kanker heeft, maak je bijna altijd als gezin een armoedeval. Ouders kunnen minder werken, hebben meer oppas nodig voor de andere kinderen, maken meer reiskosten, zijn geld kwijt aan overnachtingen… Het kost gewoon heel veel geld.”

Niet alleen Claudia staat maandagavond op het podium, ook Paul de Leeuw, Ilse Warringa, Ellen ten Damme en Céline Janssen zetten zich belangeloos in. Jeroen Kijk in de Vegte praat het benefiet, waarvoor nog enkele kaarten verkrijgbaar zijn, aan elkaar.

Zeur niet

Claudia verheugt zich het meest op haar duetten. „Met Paul zing ik Aan de andere kant van de heuvels, dat nummer hoor ik al mijn hele leven thuis. En met Ilse zing ik Zeur niet van Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink. We hebben laatst gerepeteerd en toen heel erg gelachen. Zij is heel professioneel en ik doe dit toch ook echt voor m’n vak, maar we stonden als twee kleine meisjes te giechelen en zeiden: oh, dit liedje neemt je zo mee.”

Dat Claudia en Ilse Zeur niet ten gehore mogen brengen, is bijzonder. De erven van componist Bannink geven niet vaak toestemming om het nummer uit de iconische musical Heerlijk duurt het langst ten gehore te brengen.

Grote bijdrage

Maandag is zeker niet de laatste Mag ik dan bij jou-avond. Het benefiet, waarmee vorig jaar oktober ruim 45.000 euro voor de stichting werd opgehaald, keert volgens Claudia zeker terug, alleen mogelijk niet elk jaar. „Ik weet niet of ik het praktisch ga redden, maar het zal in ieder geval een terugkerend benefiet zijn. Er zijn soms jaren dat ik weet dat het te vol is, het is niet iets dat je er makkelijk tussen propt.”

Met de opbrengst houdt Claudia zich ’niet bezig’. „Er zijn mensen die veel meer verstand hebben van geld dan ik. Ik heb er het gevoel bij, kan een liedje zingen en daar zet ik me volledig voor in. Het is de kleinste grote bijdrage die je kunt leveren.”