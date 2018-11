Minder kijkers voor aftrap Oh wat een jaar!

Linda de Mol Ⓒ Hollandse Hoogte / Anneke Janssen

De eerste aflevering van het nieuwe seizoen Oh, wat een jaar! van Linda de Mol heeft zaterdagavond 1,4 miljoen kijkers weten te boeien. Het was daarmee het op een na best bekeken programma van de avond. Vorig seizoen, toen Oh, wat een jaar! debuteerde, schommelden de kijkcijfers nog tussen 1,5 en 1,9 miljoen.