Buitenverblijf Beckhams opnieuw doelwit van inbrekers

De Beckhams kochten het huis voor zo’n 6,7 miljoen euro in 2015, maar wonen er niet permanent. Bij beide pogingen was er dan ook niemand thuis. Tijdens de eerste poging op 19 oktober probeerden drie mannen met een ladder het huis in te komen. David en Victoria waren toen in Australië voor de Invictus Games en hebben direct de beveiliging opgeschroefd. Ze huurden meer bewakers in, namen waakhonden en installeerden meer camera’s.

Die beslissing werd 14 november meteen beloond. Opnieuw was het huis doelwit van inbrekers, maar erg ver kwamen ze niet. De mannen werden achtervolgd door zeven beveiligers en twee honden. Een woordvoerder van de Thames Valley politie laat aan Daily Mail weten dat het onderzoek loopt en er vooralsnog niemand gearresteerd is.

De schrik zit er in elk geval goed in bij de Beckhams. „Gelukkig hadden ze inmiddels extra beveiliging ingezet, anders had dit heel anders af kunnen lopen. Ze evalueren nu de veiligheidsmaatregelen en zullen deze indien nodig opnieuw opschroeven”, vertelt een bron aan The Sun.