Astrid Joosten wil Op1 presenteren

„Ik ben in gesprek over een programma waarin interviews zitten. We zijn bezig met het juiste idee en de juiste vorm. Maar ik wil dat graag weer doen; ik wil weer eens de diepte in”, vertelt de 62-jarige presentatrice, die vooral bekendheid kreeg door haar werk bij de VARA.

Eerst voelde Joosten niet zoveel voor het programma Op1. „Ik had het gevoel dat ze een openbare screentest moesten doen en vervolgens zouden ze de zwakken af laten vallen en de sterken over laten blijven. Ik vond dat nogal een waagstuk.” Nu denkt de presentatrice daar anders over. „Nu blijkt het best wel een succesvolle opzet te zijn en denk ik: als er iemand weggaat, dan zie ik mezelf daar wel zitten.”